Die Staatsanwaltschaft eröffnete deswegen gegen einen Technischen Leiter der Titlis Bergbahnen und einen weiteren Mitarbeiter eine Strafuntersuchung. Es werde insbesondere geprüft, ob sicherheitsrelevante Vorgaben und Abläufe ausreichend beachtet worden seien, teilte sie mit. Für die Betroffenen gilt die Unschuldsvermutung.