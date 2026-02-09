Ziel sei es, alle in der Schweiz betroffenen Produkte zu identifizieren und vom Markt zu entfernen. Wegen der Komplexität der Lieferketten lässt sich laut dem BLV aber nicht vollständig ausschliessen, dass weitere Produkte von der Cereulid-Verunreinigung betroffen sind. Bereits auf der Liste stehen Produkte der Marken Beba und Alfamino von Nestlé, Bimbosan von Hochdorf sowie Aptamil von Danone und Babybio. Das Bundesamt warnt vor deren Verwendung.