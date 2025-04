Mit rund 97 Prozent enthielten demnach fast alle der Kosmetikprodukte den in der EU verbotenen Duftstoff BMHCA. Die Chemikalie kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. «Das Problem betrifft nicht nur Unternehmen - Zulieferer oder Hersteller - in China, sondern auch in der Europäischen Union, und es ist zu weit verbreitet», sagte der für Konsumentenschutz zuständige EU-Kommissar Michael McGrath am Mittwoch in Brüssel.