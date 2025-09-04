Die Glaubwürdigkeit des Kontrollsystems wird nach Angaben des WBF mit dem Aktionsplan nicht infrage gestellt. Denn risikobasierte Kontrollen - also wenn auf einem Betrieb ein Mangel festgestellt wird - sollen bleiben. Der Aktionsplan ist zudem ein erster Schritt zur administrativen Entlastung von Bauernbetrieben.