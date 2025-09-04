Der Bauernverband schrieb, dass es nach dem Willen zur Verbesserung eine gewissenhafte Umsetzung der Massnahmen brauche. Priorität hätten die Reduktion der Anzahl Kontrollpunkte, die Anpassung des Sanktionsschemas sowie die Einräumung von Nachbesserungsfristen. Mit den Kontrollen sei es nicht getan, es brauche auch Vereinfachungen bei den generellen Anforderungen und Aufzeichnungspflichten.