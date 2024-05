Seit wann Cevian genau in Baloise investiert ist, ist nicht klar. Eine Beteiligung muss erst ab 3 Prozent offengelegt werden. Der Investor dürfte jedoch schon eine Weile an Bord sein, da solche Positionen nicht von heute auf morgen aufgebaut werden können. «Wir schauen uns Baloise seit Langem an und haben investiert, da wir langfristiges Wertpotenzial im Unternehmen sehen», sagte ein Sprecher von Cevian auf Anfrage von AWP. Man sei «überzeugt, dass Baloise in den nächsten Jahren seine operative Leistung und Wettbewerbsposition verbessern kann.» Cevian ist in der Schweiz vor allem als Ankeraktionär des Industriekonzerns ABB bekannt.