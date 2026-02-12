Sein Nachfolger als Präsident soll Jens Breu werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Als langjähriger CEO der SFS Gruppe kenne er die Zielmärkte von Dätwyler und sei auch mit den strategischen Fragestellungen eines globalen Komponentenzulieferers vertraut. Breu ist seit 2019 Mitglied des Verwaltungsrats von Dätwyler.
Darüber hinaus werden auf die kommende GV im Frühjahr Jürg Fedier nach elf Jahren und Gabi Huber nach dreizehn Jahren altersbedingt aus dem Verwaltungsrat zurücktreten.
Sie sollen durch die Zuwahl von Stephanie Bregy und Christian Holzgang ersetzt werden. Bregy ist seit 2019 Group General Counsel der SBB und war zuvor auch schon für Novartis tätig. Holzgang ist seit 2024 CEO der Amsonic-KKS Gruppe.
cf/to
(AWP)