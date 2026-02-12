Sein Nachfolger als Präsident soll Jens Breu werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Als langjähriger CEO der SFS Gruppe kenne er die Zielmärkte von Dätwyler und sei auch mit den strategischen Fragestellungen eines globalen Komponentenzulieferers vertraut. Breu ist seit 2019 Mitglied des Verwaltungsrats von Dätwyler.