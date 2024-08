Es gab erhebliche Probleme

Die i-Kfz-Quote variiere stark zwischen den Landkreisen. In Ingolstadt etwa werde mehr als jeder fünfte Vorgang (21,1 Prozent) digital abgewickelt, dagegen sei die Nutzungsquote für das Portal in Neumünster (0,02 Prozent), Leverkusen (0,05 Prozent) und Lübeck (0,11 Prozent) extrem niedrig. 53 Kommunen bieten laut Bericht das i-Kfz-Portal noch gar nicht an. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) sagte: «Kommunen, die noch nicht angeschlossen sind, müssen dringend ihrer Pflicht nachkommen und diesen wichtigen Service anbieten. Sie sollten i-Kfz auch stärker bewerben, denn damit entlasten sie ihre eigenen Mitarbeiter.»