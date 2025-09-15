Chekroun ersetzt Adrien Rétoré, der zum Betriebsleiter des Mutterkonzerns ernannt wurde. Chekroun war den Angaben nach zuvor als Logistikchef beim Konzern tätig und stiess im Juli 2021 zum Unternehmen.
sta/cg
(AWP)
Die französische Multimedia- und Elektronikkette Fnac hat Grégory Chekroun zum Generaldirektor von Fnac Suisse ernannt. Er hat den Posten per 1. September übernommen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.
