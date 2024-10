Im Industriekonzern Georg Fischer kommt es an der Spitze des grössten Bereichs Piping Systems zu einem Wechsel. Der Leiter der Division, Joost Geginat, tritt per sofort ab, wie es am Freitag in einer Mitteilung hiess. Er werde ab 2025 eine neue Aufgabe innerhalb des Konzerns übernehmen. CEO Andreas Müller leite das Geschäft ad interim.