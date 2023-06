Beim Zementkonzern Holcim tritt der bekannte Investor Martin Ebner als Grossaktionär in Erscheinung. Er hält zusammen mit seiner Frau Rosmarie via das Beteiligungsvehikel Patinex 3,13 Prozent am Unternehmen, wie einer Pflichtmeldung an die Schweizer Börse SIX vom Wochenende zu entnehmen ist.

19.06.2023 07:45