Seit dem Jahr 2013 prüft die EFK laut eigenen Angaben im Auftrag des Bundesrats Schlüsselprojekte der Bundesverwaltung. 2016 erstellte sie einen ersten Synthesebericht in der Art desjenigen, welcher am Mittwoch veröffentlicht wurde. Die jüngste Ausgabe vom Mittwoch basiert auf 24 EFK-Berichten der Jahre 2024 bis 2025 zu Schlüsselprojekten der Bundesverwaltung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie.