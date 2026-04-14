Zwar übertrafen die drei US-Banken mit ihren Geschäftszahlen klar die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten, doch an der Börse ging es für zwei von ihnen zunächst abwärts. Kurz nach Handelsstart in New York büssten die JPMorgan-Aktien knapp ein Prozent und die von Wells Fargo sogar fast sieben Prozent ein. Die Papiere von Citigroup legten hingegen um rund zwei Prozent zu.