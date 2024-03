Bei der österreichischen Lufthansa -Tochter AUA droht zu Beginn der Ostertage ein Streik. Das Bordpersonal werde von Gründonnerstag bis Karfreitagmittag die Arbeit niederlegen, sollte es nicht in letzter Minute doch noch zu einer Einigung kommen, sagte ein Vertreter der Gewerkschaft Vida am Samstag zur Nachrichtenagentur APA. Im Fall der Streiks würden 430 Flüge ausfallen, es wären 52 000 Passagieren betroffen, so die Airline. «Eskalationsmassnahmen des Betriebsrats sowie der Gewerkschaft tragen nicht zu einer Lösungsfindung bei», sagte eine AUA-Sprecherin weiter. Ein Streiktag bedeute einen finanziellen Schaden von rund zehn Millionen Euro.