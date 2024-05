«Mit diesem in der Familie abgestimmten Schritt bleibt das Ankeraktionariat der Metall Zug AG in Absprache mit der Gesellschaft im Sinne der Verantwortung für die betroffenen Unternehmen, ihre Kunden, Mitarbeitenden und Aktionäre langfristig gesichert», wird Heinz Buhofer in der Mitteilung zitiert.