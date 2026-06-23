Warnungen vor Zerpflücken von Einzelvorschlägen

Der CDU/CSU-Parlamentsgeschäftsführer Hendrik Hoppenstedt warnte die Koalitionäre denn auch davor, einzelne Vorschläge zu zerpflücken. Die Kommission habe einen Gesamtvorschlag unterbreitet, den alle ihre Mitglieder mittrügen, sagte der Christdemokrat der Deutschen Presse-Agentur (dpa). «Nicht jeder Vorschlag wird bei uns oder der SPD auf Gegenliebe stossen. Aber wir alle wissen, dass das Aufschnüren einzelner Punkte automatisch Forderungen der Gegenseite nach sich ziehen und dann von dem grossen Wurf nicht viel übrig bleiben wird», erklärte er. Doch die Koalition müsse jetzt liefern.