Im Uhrengeschäft - mit Marken wie IWC oder Piaget - legte der Konzern organisch nur leicht zu auf 3,15 Milliarden (+1 Prozent) zu. Ein starkes Wachstum in der Region Americas stand einem Rückgang in Asien-Pazifik gegenüber. Die Betriebsmarge lag nur noch bei 3,4 Prozent nach 5,3 Prozent. Auch im Uhrengeschäft schlugen Währungseffekte und die Goldpreise voll durch.