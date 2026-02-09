So verweisen die Händler denn auch allesamt auf die kürzlich erfolgte Ablehnung der US-Zulassungsbehörde FDA, die Sanofis Tolebrutinib bei einer bestimmten Form der Multiplen Sklerose die Zulassung verweigerte. Zwar gab es in der Roche-Studie nicht die gleichen Vorfälle wie bei Sanofi, allerdings wurde bei ca. 13 Prozent der Fenebrutinib-Patienten Leberenzymwerte beobachtet, die mehr als dreimal so hoch waren wie der obere Normwert. Auch wenn die FDA das Gesamtbild beachten werde, sehen die Experten allesamt ein mögliches Risiko in diesen Leberwerten.