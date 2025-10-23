Von den beiden Sparten steuerte der Pharmabereich in den ersten neun Monaten 35,6 Milliarden Franken zum Umsatz bei. Das sind 4 Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei schnitten Medikamente wie das Blutermittel Hemlibra, das Augenpräparat Vabysmo und die MS-Arznei Ocrevus schwächer als im Schnitt von Analysten erwartet ab. Dies wirft speziell bei Analysten Fragen auf, da diese Mittel an sich zu den Wachstumsträgern des Konzerns zählen.