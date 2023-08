Zudem sagte sie Anfang Mai an einem öffentlichen Podium, Spanien und Deutschland sollten "das Zeugs", also die Schweizer Waffen, doch in die Ukraine liefern. Dass eine Weitergabe von Schweizer Waffen durch das Schweizer Kriegsmaterialgesetz verboten ist, änderte für Beck nichts an der Situation. Sie sagte: "Was würden wir machen? Nichts. Ich glaube nicht, dass es eine Konsequenz hätte. Das ist mein Glauben. Aber ich weiss es nicht."