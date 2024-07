Zahlreiche Unternehmen auf der ganzen Welt kämpfen am Freitagvormittag mit Problemen ihrer IT, nachdem bei der Plattform Crowdstrike offenbar ein Update fehlgeschlagen ist. Vor allem Flughäfen sind ausgerechnet in der Ferienzeit betroffen. Zahlreiche Unternehmen melden derweil auch, dass bei ihnen alles normal läuft.