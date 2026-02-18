Auch der frühere CEO Marco Gadola stelle sich nicht zur Wiederwahl, bleibt aber in beratender Funktion für die Gruppe tätig. Dafür gibt der Verwaltungsrat die Nomination von Wolfgang Becker zur Wahl in das Gremium bekannt. Er hat die Straumann Group während 40 Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen geprägt, unter anderem als Leiter der grössten Region EMEA sowie bis Juni 2024 als Mitglied der Geschäftsleitung.