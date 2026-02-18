Der Verwaltungsrat dankt in dem Communiqué vom Mittwoch Thomas Straumann herzlich: «Seine Vision, Werte und sein langfristiges Engagement waren wesentlich dafür, die Straumann Group zu dem zu machen, was sie heute ist», heisst es. In seiner neuen Rolle werde Straumann dem Unternehmen eng verbunden bleiben und dem Verwaltungsrat weiterhin als geschätzter Berater zur Verfügung stehen.
Schatzmann wiederum ist laut Mitteilung ein erfolgreicher Unternehmer und bringt neben fundierter Finanz- und Geschäftsexpertise auch den Geist der nächsten Führungsgeneration mit. Seine Perspektive werde für das Unternehmen ausgesprochen wertvoll sein.
Auch der frühere CEO Marco Gadola stelle sich nicht zur Wiederwahl, bleibt aber in beratender Funktion für die Gruppe tätig. Dafür gibt der Verwaltungsrat die Nomination von Wolfgang Becker zur Wahl in das Gremium bekannt. Er hat die Straumann Group während 40 Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen geprägt, unter anderem als Leiter der grössten Region EMEA sowie bis Juni 2024 als Mitglied der Geschäftsleitung.
hr/dm
(AWP)