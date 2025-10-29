Der Chef von Deutschlands grösster Stahlfirma Thyssenkrupp Steel Europe, Dennis Grimm, steht vor der Ablösung. Die Konzernmutter wolle sich von Grimm trennen, hiess es aus informierten Kreisen. Zuvor hatten die «Bild» und andere Medien berichtet. Es gehe nun darum, dass sich der Noch-Chef mit dem Aufsichtsrat auf die Aufhebung seines Vertrages einige. Im Aufsichtsrat soll es weder auf Arbeitgeber- noch auf Arbeitnehmerseite einen starken Rückhalt für Grimm geben.