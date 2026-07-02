Auch Trump schüttelte Nachfragen zu etwaigen Interessenkonflikten ab. Er lasse andere seine Finanzgeschäfte regeln und sein Vermögen verwalten, sagte Trump der «New York Times» am Mittwoch. «Ich weiss nicht, ob ich eine bessere Karriere in der Politik oder in der Wirtschaft hätte. Aber ich hatte eine grossartige Business-Karriere. Und Sie haben das Geld gesehen», sagte der 80-Jährige weiter, bevor er mit seinen Söhnen Eric und Don in seinen neuen Regierungsflieger stieg. Dabei handelt es sich um einen umgerüsteten Jumbojet, den ihm umstrittenerweise das Golfemirat Katar geschenkt hatte./jcf/DP/stw