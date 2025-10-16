Entmilitarisierung schwierige Aufgabe

Ein ranghoher US-Berater räumte ein, dass die Umsetzung der Entmilitarisierung des Gazastreifens eine sehr schwierige Aufgabe sein werde. «Derzeit sind wir dabei, einen Weg zu finden, wie wir dieses Ziel erreichen können, ohne dass sich jemand unsicher fühlt», hiess es. «Es ist unrealistisch zu glauben, dass alle einfach hereinspazieren, ihre Waffen niederlegen und sagen: »Bitte sehr'«. Viele Menschen - selbst auf der Seite der Hamas - hätten Angst vor Vergeltungsmassnahmen durch andere Menschen in Gaza. »Es handelt sich also um eine sehr komplexe Dynamik«, sagte der Berater der US-Regierung.