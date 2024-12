Bei der VW-Softwaretochter Cariad hat es einem Medienbericht zufolge ein Datenleck gegeben. Bewegungsdaten von 800'000 E-Autos in Europa sowie Kontaktinformationen zu Besitzern sollen ungeschützt im Internet gestanden haben, berichtete der «Spiegel» am Freitag. Vom Datenleck sind auch Kundinnen und Kunden in Schweiz betroffen.