Youngtimers sucht weiterhin nach einem neuen Wirtschaftsprüfer. Die entsprechende Wahl werde als eines der Traktanden für die ordentliche Generalversammlung vom 6. August geführt, teilte die an der SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft am Sonntagabend mit. Zudem gab das Unternehmen ein Update zum Verwaltungsrat.