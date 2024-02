Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat nach jahrelang stabilen Dividenden die Ausschüttung an die Aktionäre kräftig erhöht. Für das Geschäftsjahr 2023 werde eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie vorgeschlagen, teilte der Konzern am Montag in Hamburg mit. Seit 2012 wurden 0,70 Euro gezahlt, wie aus Angaben auf der Beiersdorf-Homepage hervorgeht.

05.02.2024 17:32