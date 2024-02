Für das laufende Jahr hofft Konzernchef Vincent Warnery auf eine Trendwende bei seinen Luxusprodukten. Findige Kunden in China liessen in der Vergangenheit andere Menschen für sich im Ausland steuerbegünstigt einkaufen und die Waren in die Heimat importieren. Der Segmentumsatz brach daraufhin ein. China reagierte mit neuen Regeln auf diese Art von Einkaufstourismus. Beiersdorf will nun mit seinen Marken La Prairie und Chantecaille «wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren»./ngu/stk