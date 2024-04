Anders dagegen sieht es in der Tesa-Sparte aus. Vor allem das Geschäft mit Klebstoffen für Elektronik wie etwa Smartphones in Asien und Nordamerika musste Federn lassen. «Trotz des herausfordernden Marktumfelds bleibt Tesa zuversichtlich, dass alle Geschäftsbereiche und ihre Märkte wieder deutlich an Schwung gewinnen werden, besonders in der zweiten Hälfte des Jahres», hiess es von Beiersdorf weiter. UBS-Analyst Guillaume Delmasam zeigte sich vom Umsatzrückgang in der Sparte enttäuscht.