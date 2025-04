Die Aktie des Dax -Konzerns eröffnete den Handel am Dienstag mit einem Kurssprung von mehr als zwei Prozent. So schnitt Beiersdorf besser ab als von Analysten erwartet. Die Hamburger hätten eine niedrig liegende Hürde locker genommen, resümierte Analyst Callum Elliott von Bernstein Research. Nach einem kurzfristigen Abstecher ins Minus notierte das Papier am späten Vormittag dann wieder fast ein Prozent im Plus, hinkte damit aber dem deutschen Leitindex etwas hinterher.