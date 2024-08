Denn Beiersdorf schwächelt weiter mit seiner Luxusmarke La Prairie wegen der Konsumflaute in China. Der Konzern betonte aber, dass sich die Luxusprodukte besser als der Markt geschlagen hätten. So ging die E-Commerce-Strategie auf: Während der Markt in der Volksrepublik deutlich nachgab, steigerte Beiersdorf seinen Umsatz mit La Prairie im Online-Handel dank Verkaufsinitiativen etwa über TikTok. Insgesamt fielen die Erlöse mit La Prairie in dem Land aber. Konzernchef Warnery stellte in einer Telefonkonferenz in Aussicht, dass sich die Luxusprodukte im zweiten Halbjahr besser entwickeln werden.