Im ersten Halbjahr sank der Konzernumsatz aus eigener Kraft, sprich bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte um 3,5 Prozent auf 4,95 Milliarden Euro. Nominal lag der Rückgang bei 4,5 Prozent. Analysten hatten hier einen Tick mehr erwartet. Das bereinigte operative Ergebnis sank von 836 Millionen Euro im Vorjahr auf 768 Millionen. Branchenexperten hatten hier etwas mehr erwartet. Die bereinigte operative Marge (Ebit) lag bei 15,5 Prozent. Im Vorjahr standen hier 16,1 Prozent zu Buche./err/jha/
(AWP)