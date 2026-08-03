Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat im zweiten Quartal eine deutliche Abschwächung der Nachfrage in seinem Konsumentengeschäft verzeichnet. Das Unternehmen senkt daher seine Umsatzprognose für das laufende Jahr: So geht Beiersdorf für 2026 nun von einem organischen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich aus, wie der Dax -Konzern am Montag mitteilten. Zuvor hatte der Konzern ein flaches bis leichtes Wachstum auf dem Zettel. Die bereinigte Marge auf Basis des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) sieht der Konzern nun bei mindestens 11,8 Prozent. Zuvor wurde hier ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 14 Prozent erwartet.