Beiersdorf geht für 2026 nun von einem organischen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich aus. Zuvor hatte der Konzern noch ein flaches bis leichtes Wachstum auf dem Zettel. 2025 wurde ein Konzernumsatz von rund 9,9 Milliarden Euro verbucht. Die bereinigte Marge auf Basis des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) sieht der Konzern nun bei mindestens 11,8 Prozent. Zuvor wurde hier ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 14,0 Prozent erwartet.