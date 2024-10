Der Konzernumsatz kletterte in den ersten neun Monaten organisch um 6,5 Prozent auf gut 7,5 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern in Hamburg mitteilte. Analysten hatten mit etwas mehr gerechnet. Bis Mitte des Jahres hatte das organische Wachstum - also ohne Wechselkurseffekte und den Folgen von strukturellen Veränderungen - noch bei 7,1 Prozent gelegen. In den ersten drei Monaten war der Anstieg sogar noch etwas höher.