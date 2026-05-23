Mehrheiten in der Mitte zu suchen

Der SVP-Politiker wisse nicht, ob sein Antrag, der in der Kommission knapp abgelehnt wurde, im Nationalrat auf genug Zustimmung stossen wird. «Wir müssen die FDP und das Zentrum überzeugen. Die Linke, die sehr motiviert ist, ein Referendum einzureichen, könnte einen Vorteil darin sehen, diese Minderheit scheitern zu lassen», analysiert Haab gegenüber Keystone-SDA.