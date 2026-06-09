Beim 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen für Investitionen in die Infrastruktur gibt es aus Expertensicht noch Handlungsbedarf für eine grössere Wirksamkeit. Dazu gehöre, Mittel für Forschung und Entwicklung deutlicher zu priorisieren, heisst es in dem in Berlin vorgelegten ersten Bericht eines Investitions- und Innovationsbeirats. Das vom Bundesfinanzministerium eingesetzte Gremium empfiehlt ausserdem eine stärkere Mobilisierung privaten Kapitals und weitergehende Transparenz auch über Investitionen der Länder.