Das Expertengremium begrüsste das vom Bund gestartete Monitoring. Es beobachte nicht nur, wie viele Mittel verausgabt worden seien, sondern auch, was damit passiere, sagte Christ. Bis Ende April waren beim Bund 11,2 Milliarden Euro abgeflossen und damit 28 Prozent der für 2026 veranschlagten Mittel. Bei den Ländern war es vorerst ein Prozent. Angesichts einer erst Ende 2025 getroffenen Verwaltungsvereinbarung dafür sei der Abstand nachvollziehbar. Es gelte nun aber, die Umsetzung spürbar zu beschleunigen, sagte Christ.