Ermittlungen wurden bereits beendet

2022 war Garcia laut Gerichtsakten bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen. 2025 wurde er im US-Bundesstaat Maryland festgenommen. Wenig später wurde er unrechtmässig nach El Salvador abgeschoben, die Ermittler schlossen die Akten. Garcia stammt aus dem Land und wurde als Teil einer grösseren Gruppe von Migranten in ein berüchtigtes Hochsicherheitsgefängnis gebracht. Nach langem juristischem Tauziehen wurde er im Juni 2025 in die USA zurückgebracht. Zugleich waren die bereits beendeten Ermittlungen gegen den Mann wieder aufgenommen worden, die dann zur Klage führten.