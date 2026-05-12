Mit dieser Wahl setze die BEKB auf Kontinuität, Stabilität und eine langfristig ausgerichtete Weiterentwicklung der Bank, teilte die Bank in einer Medienmitteilung mit. Annelis Lüscher Hämmerli übernehme das Präsidium in einer Phase, in der Vertrauen, wirtschaftliche Stärke und eine klare strategische Ausrichtung über den Erfolg entscheiden würden. Sie war bis Ende 2025 Finanzchefin des Versicherers Helvetia.