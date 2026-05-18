In Belarus haben die Streitkräfte des eigenen Landes und Russlands nach Militärangaben mit einer Übung zum möglichen Einsatz von Atomwaffen begonnen. In Minsk informierte das Verteidigungsministerium über das Manöver von Militäreinheiten zum Transport von Atomwaffen und zur Vorbereitung auf deren Einsatz. Das Ministerium wies darauf hin, dass es sich um planmässige Übungen der Raketentruppen und Luftwaffe handele, die nicht gegen irgendjemanden gerichtet seien. Sie stellten keine Bedrohung dar.