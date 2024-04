Eine Nachfrageerholung nach chemischen Zusatzstoffen etwa für Materialien für die Bau- und Autoindustrie sowie in der Sparte für Nahrungsmittelwirkstoffe hat Evonik im ersten Quartal angetrieben. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erholte sich im Jahresvergleich um fast 28 Prozent auf rund 522 Millionen Euro, wie der deutsche Chemiekonzern am Dienstag mitteilte. Analysten hatten zwar mit einer Belebung gerechnet, aber im Durchschnitt kein so deutliches Plus auf dem Zettel.