Die «administrative Formalisierung» dieser Anerkennung durch einen königlichen Erlass solle aber erst erfolgen, wenn die letzte israelische Geisel freigelassen sei und die islamistische Hamas keine Kontrolle in den palästinensischen Gebieten mehr ausübe - gemeint sind der Gazastreifen und das Westjordanland. Man begrüsse die Ankündigung aus Belgien, hiess es aus dem palästinensischen Aussenministerium in Ramallah.