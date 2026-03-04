Eine erneute Untersuchung des Tankers «Ethera» werde erst gemacht, wenn der Reeder oder Eigentümer angebe, dass der Tanker allen geltenden Vorschriften entspreche. Bis dahin müsse die 21-köpfige Besatzung an Bord bleiben. Die Besatzung besteht den Angaben nach aus einem russischen Kapitän, sieben Offizieren indischer, georgischer und indonesischer Herkunft sowie 13 weiteren Besatzungsmitgliedern aus Indien. Belgien hatte den Öltanker mit Unterstützung Frankreichs am Wochenende festgesetzt. Er wurde zum Hafen von Seebrügge eskortiert.