Die belgische Bank KBC lotet laut Insidern eine Übernahme der teilstaatlichen niederländischen Rivalin ABN Amro aus. Die Überlegungen seien noch in einem frühen Stadium, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag kurz vor Börsenschluss und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. KBC diskutiere noch intern darüber, welche Vorteile der Kauf von ABN bieten könne. Die Belgier wollten ein solches Vorhaben nicht bestätigen. Derzeit prüfe man lediglich eine Übernahme des teilstaatlichen belgischen Versicherers Ethias, hiess es vom Unternehmen.