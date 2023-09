Die belgische Fluggesellschaft Air Belgium stellt wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten den Passagierverkehr ein. Das Unternehmen wolle sich künftig auf Frachtflüge und das Verleasen von Maschinen konzentrieren, teilte eine Sprecherin am Montag in Brüssel mit. Hintergrund sei das weiter instabile Umfeld infolge von Ereignissen wie der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine. Zudem wurden auch die gestiegenen Treibstoffpreise, die Inflation und eine sinkende Kaufkraft von Verbrauchern genannt.

18.09.2023 17:01