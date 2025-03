Die Aktionäre von Belimo haben an der Generalversammlung vom (gestrigen) Montag allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. So wurde auch die auf 9,50 Franken je Aktie erhöhte Dividende genehmigt, wie es in einer Mitteilung des Herstellers von Antrieben, Ventilen und Sensoren für die Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik vom Dienstag heisst.