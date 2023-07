In den USA profitiert Belimo derzeit stark vom Trend zur Rückverlagerung der Produktion, dem sogenannten Reshoring, wie Finanzchef Markus Schürch am Montag an einem Call mit Analysten ausführte. Bei diesem Wachstumstreiber sind es konkret zahlreiche Grossprojekte in Form von Werken der Halbleiter- und Elektrofahrzeugbranche, die Belimo in die Karten spielen. Diese Projekte befinden sich gegenwärtig als Reaktion auf die vergangenen Lieferengpässe und geopolitischen Spannungen im Bau.