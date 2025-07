Doch nicht nur in Amerika wuchs Belimo stark, auch die beiden weiteren Marktregionen legten zu. In Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) stieg der Umsatz um 8,3 Prozent auf 216,3 Millionen Franken (+9,9 Prozent in LW). Dies sei in einem wirtschaftlich nach wie vor schwierigen Umfeld gelungen, so Belimo. Zudem seien die Aufträge im deutschen Bauwesen nach vier Jahren des Rückgangs wieder leicht gestiegen.