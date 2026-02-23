Ausbaupläne in den USA

Um das künftige Wachstum zu sichern, will Belimo nebst dem Werk in Hinwil auch die Kapazitäten in den USA weiter ausbauen. So soll der Hauptsitz in Danbury (Connecticut) verstärkt und die Präsenz an einem weiteren Standort in Connecticut sowie in Sparks (Nevada) vergrössert werden. Wie hoch die Investitionen sind, wollten die Belimo-Chefs nicht verraten.